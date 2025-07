Westerwolde: nu al schade door einde voorrang statushouders

TER APEL (ANP) - Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde vreest direct een negatief effect van het verbod op voorrang voor statushouders bij de toekenning van sociale huurwoningen waar de Tweede Kamer donderdag mee instemde. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel valt onder Westerwolde.

Velema zegt dat het plan voor het verbod nu al "beschadigend" is voor statushouders, ook al moet de Eerste Kamer zich erover buigen en is de regel dus nog niet van kracht. "Inwoners van gemeenten zullen zeggen: het hoeft toch niet meer? Partijen in gemeenteraden zullen met moties komen om de voorrang direct af te schaffen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in het vooruitzicht."

Hetzelfde ziet Velema gebeuren doordat het afschaffen van de spreidingswet in de lucht hangt. Gemeenten zijn minder bereid om plekken voor asielzoekers in te richten, zegt hij. De spreidingswet is juist bedoeld om mensen sneller door te kunnen plaatsen, wat de druk op Ter Apel moet verminderen.