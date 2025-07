Meerdere gewonden bij grote explosie in Rome

ROME (ANP) - Ten minste tien mensen zijn gewond geraakt bij een grote explosie bij een benzinestation in Rome. Onder hen is een aantal hulpverleners, melden Italiaanse media.

Een eerste explosie vond plaats nadat een slang van een tankwagen was losgeschoten. De knal was in grote delen van de hoofdstad te horen, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA, en een dikke zwarte rookpluim was tot in de wijde omtrek te zien. Kort daarna werd een tweede ontploffing gemeld.

Volgens de eerste berichten bij de krant Il Messaggero en bij ANSA zijn er meerdere hulpverleners onder de gewonden. De brandweer en medische hulpdienst werden gealarmeerd toen de tankwagen tegen een leiding aan botste. Op het moment dat de diensten arriveerden, vond de eerste explosie plaats. Il Messaggero noemt acht gewonde politieagenten. ANSA zegt dat ook enkele voorbijgangers gewond zouden zijn geraakt. Er zijn meer dan honderd brandweerlieden bezig om het vuur onder controle te krijgen.