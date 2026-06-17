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Wet in de maak tegen hoge prijzen en overbehandeling dierenarts

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 12:16
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DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat dierenartsen baasjes niet op kosten jagen door dieren onnodig veel te behandelen en dure medicijnen voor te schrijven. Staatssecretaris Silvio Erkens (o.a. Diergezondheid) schrijft in een Kamerbrief dat hij de komende periode werkt aan een voorstel.
"Een gezond verdienmodel van dierenartspraktijken is belangrijk voor de beschikbaarheid van goede zorg, maar de beloning van de dierenarts en ander personeel moet onafhankelijk zijn van de behandeling, zoals de hoeveelheid zorg, medicijnverkoop en doorverwijzingen", motiveert de VVD-bewindsman.
Met zijn brief reageert Erkens op een kritisch rapport waarin de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar stelde dat huisdiereigenaren vaak te duur uit zijn. De waakhond pleitte toen ook al voor strengere regels. Het aangekondigde wetsvoorstel is onderdeel van een groter plan dat diergeneeskundige zorg toegankelijk moet houden.
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