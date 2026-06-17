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Wetenschapper: gevoel urgentie over corona verschilde ook bij ons

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 11:13
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DEN HAAG (ANP) - De urgentie van de coronapandemie werd niet overal even duidelijk gevoeld. Ook bij wetenschappers liepen de inschattingen van de ernst van de situatie aanvankelijk uiteen, zei epidemioloog Amrish Baidjoe tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Volgens Baidjoe was voor sommige van zijn vakgenoten al snel duidelijk "dat dit iets heel groots kon worden". Toch duurde het relatief lang voordat de wetenschap alarm sloeg over de uitbraak, die rond de jaarwisseling 2019-2020 in China was begonnen. Dat is volgens hem ook begrijpelijk, omdat onderzoekers nog met "veel vraagtekens" zaten.
Wetenschappers vinden het "moeilijk" om alarm te slaan, vertelde Baidjoe. "Het laatste wat we willen als professionals, is dat we heel hard aan een alarmbel staan te trekken en er gebeurt vervolgens niks. Als je dat te vaak doet, word je niet meer serieus genomen."
Zelf maakte Baidjoe zich naar eigen zeggen "minder zorgen" om Nederland dan om sommige andere landen met een kwetsbaarder zorgstelsel. Wel vindt hij dat ook in Nederland de ernst pas laat werd onderkend.
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