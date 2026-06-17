Prijzen aan de pomp opnieuw lager na verdere daling olieprijzen

EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn woensdag verder gedaald. Olieprijzen zakten tot het laagste punt in drie maanden tijd door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zakte de prijs van diesel met bijna 3 procent tot 2,274 euro per liter.

Een liter benzine werd bijna een cent goedkoper tot 2,457 euro per liter. Begin mei stond een liter benzine nog op een recordprijs van 2,646 euro, de hoogste prijs ooit. Deze prijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, bij andere tankstations zijn ze vaak lager.

Hoewel de prijzen aan de pomp al een kleine maand een dalende trend laten zien, liggen de prijzen nog wel hoger dan voor het begin van de Iranoorlog. Voor een liter diesel of benzine betaalt een automobilist bij een tankstation nog zo'n 20 cent meer dan eind februari.