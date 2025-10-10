ECONOMIE
WHO: een op drie zorgmedewerkers voelt zich depressief

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:29
anp101025126 1
KOPENHAGEN (ANP) - Een op de drie artsen en verpleegkundigen in Europese landen zegt depressieve gevoelens te hebben. Ongeveer een op de zeven mensen piekert over de dood, concludeert de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.
Nederland zit onder het Europese gemiddelde. In Nederland kampt bijna 20 procent van de zorgmedewerkers met een depressie en heeft bijna 10 procent 'passieve suïcidale gedachten'. Ze gaven aan dat ze in de twee weken voor de enquête hebben gedacht dat het beter zou zijn als ze niet meer zouden leven. Zulke gedachten "voorspellen toekomstig suïcidaal gedrag", waarschuwen de onderzoekers.
Volgens de onderzoekers tonen de bevindingen "de ware prijs voor jaren van te weinig investeringen in de gezondheidsstelsels en medewerkers in Europa". Artsen en verpleegkundigen werken "in omstandigheden die hun geestelijke gezondheid en welzijn schaden", voegen ze eraan toe.
