ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actievoerders blokkeren terminals in haven Rotterdam

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:31
anp101025127 1
ROTTERDAM (ANP) - Tientallen activisten blokkeren terminals in de haven van Rotterdam. Dat meldt de organisatie achter de actie, Geef Tegengas, en wordt bevestigd door Havenbedrijf Rotterdam. De actievoerders stellen dat het havenbedrijf en de gemeente Rotterdam "medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza" door de doorvoer van goederen en wapens.
Het gaat om terminals van APM Terminals en Rotterdam World Gateway (RWG), volgens de haven twee van de grootste terminals. Geef Tegengas zegt dat deze zijn gekozen omdat deze zouden worden gebruikt door "machtige rederijen" om wapenvervoer met Israël te regelen. Het vastgelopen in- en uitgaande vrachtverkeer wordt volgens de haven naar parkeerplaatsen begeleid.
"De gemeente en het havenbedrijf weigeren transparantie te geven over wat voor zooi er allemaal door de Rotterdamse haven heen komt", aldus een woordvoerster van Geef Tegengas. "Daarom zijn wij genoodzaakt om zelf op onderzoek uit te gaan en de schandalen in de haven aan het licht te brengen."
'Massablokkade'
De actie komt bovenop een staking van sjorders in de haven die al bijna 48 uur duurt. Daartoe had vakbond FNV opgeroepen vanwege het uitblijven van een betere cao. Als gevolg daarvan was het aantal wachtende schepen voor de haven gegroeid, meldde het havenbedrijf donderdag.
Geef Tegengas heeft voor zaterdag een "massablokkade" aangekondigd in de Rotterdamse haven. Daarmee wil de organisatie alle transport van en naar de haven platleggen. Geef Tegengas verwacht dat daaraan honderden actievoerders zullen meedoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading