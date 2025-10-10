Actievoerders blokkeren terminals in haven Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tientallen activisten blokkeren terminals in de haven van Rotterdam. Dat meldt de organisatie achter de actie, Geef Tegengas, en wordt bevestigd door Havenbedrijf Rotterdam. De actievoerders stellen dat het havenbedrijf en de gemeente Rotterdam "medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza" door de doorvoer van goederen en wapens.

Het gaat om terminals van APM Terminals en Rotterdam World Gateway (RWG), volgens de haven twee van de grootste terminals. Geef Tegengas zegt dat deze zijn gekozen omdat deze zouden worden gebruikt door "machtige rederijen" om wapenvervoer met Israël te regelen. Het vastgelopen in- en uitgaande vrachtverkeer wordt volgens de haven naar parkeerplaatsen begeleid.

"De gemeente en het havenbedrijf weigeren transparantie te geven over wat voor zooi er allemaal door de Rotterdamse haven heen komt", aldus een woordvoerster van Geef Tegengas. "Daarom zijn wij genoodzaakt om zelf op onderzoek uit te gaan en de schandalen in de haven aan het licht te brengen."

'Massablokkade'

De actie komt bovenop een staking van sjorders in de haven die al bijna 48 uur duurt. Daartoe had vakbond FNV opgeroepen vanwege het uitblijven van een betere cao. Als gevolg daarvan was het aantal wachtende schepen voor de haven gegroeid, meldde het havenbedrijf donderdag.

Geef Tegengas heeft voor zaterdag een "massablokkade" aangekondigd in de Rotterdamse haven. Daarmee wil de organisatie alle transport van en naar de haven platleggen. Geef Tegengas verwacht dat daaraan honderden actievoerders zullen meedoen.