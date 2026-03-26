WHO: gezondheidssituatie in Cuba is diep verontrustend

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 3:56
GENÈVE (ANP/AFP) - De gezondheidssituatie in Cuba is "diep verontrustend", schreef directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag op X.
Het Caribische eiland kampt al maanden met een diepe energiecrisis, onder meer door een de facto olie-embargo van de Verenigde Staten en de verouderde energie-infrastructuur in het land. De bevolking kreeg de afgelopen weken meermaals met stroomuitval te maken.
De ziekenhuizen in Cuba hebben moeite dringende en intensieve zorg draaiende te houden, aldus Tedros. "De voorbije maand zijn duizenden operaties uitgesteld. Mensen die verzorging nodig hebben, van kankerpatiënten tot zwangere vrouwen, worden in gevaar gebracht, omdat er onvoldoende elektriciteit is om medische apparatuur te bedienen of vaccins koel te houden."
Tot voor kort kon Cuba op hulp van bondgenoot Venezuela rekenen, maar sinds de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro door het Amerikaanse leger begin januari krijgt het land ook uit die hoek geen hulp meer.
