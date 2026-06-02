WHO meldt forse daling vermoedelijke ebolagevallen

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 14:51
GENÈVE (ANP/AFP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dinsdag het aantal vermoedelijke ebolagevallen sterk teruggebracht naar 116. Eerder meldde de organisatie meer dan negenhonderd vermoedelijke gevallen. Er zijn 330 bevestigde besmettingen en bijna vijftig doden door het virus.
Bij veel van de mogelijke besmettingen bleek het te gaan om "andere aandoeningen, ofwel alleen koorts en verder niets", verklaart WHO-woordvoerder Christian Lindmeier de grote daling in de cijfers.
Half mei werd de ebola-uitbraak vastgesteld in de provincie Ituri in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. In dat land is nu bij 321 mensen het dodelijke virus vastgesteld, van wie 48 zijn gestorven. In buurland Oeganda zijn negen gevallen vastgesteld en is één persoon aan het virus overleden. Zes ebolapatiënten zijn sinds de uitbraak weer hersteld.
Eerder meldde de WHO nog meer dan tweehonderd vermoedelijke doden door het ebolavirus, maar in de nieuwste cijfers zegt de WHO daar niets meer over. Lindmeier zegt dat het aantal heel onzeker was, omdat het om mensen ging die al "een tijdje geleden" zijn overleden. Daarom kan niet meer worden vastgesteld of zij daadwerkelijk aan ebola zijn overleden.
