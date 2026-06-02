Aangekondigde stakingen in zuivelindustrie dinsdagavond van start

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 14:52
UTRECHT (ANP) - De aangekondigde stakingen bij de zuivelindustrie gaan dinsdagavond van start. Dat meldt vakbond FNV. Werknemers leggen het werk vanaf 22.00 uur neer bij vestigingen van FrieslandCampina in Meppel en Beilen. Woensdagochtend volgt ook een vestiging in Nuenen. De stakingen duren tot woensdagavond 22.00 uur.
FNV had eerder een ultimatum gesteld aan de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Dat verliep vorige week dinsdag. Edwin Martirosian, bestuurder FNV Voedingsindustrie, laat weten dat dit pas het begin is van een reeks stakingen bij makers van melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding. "Er komen in de komende weken, maanden, nog meer stakingen en ook bij andere bedrijven dan FrieslandCampina. Het wordt echt een actie van de lange adem."
NZO laat via een woordvoerder weten dat de organisatie achter haar gedane eindbod blijft staan. Daarnaast stelt de NZO dat zij horen dat veel medewerkers wel tevreden zijn met het aanbod voor de nieuwe cao.
