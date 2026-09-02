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WHO: opschalen ebolabestrijding in DRC nodig

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 17:42
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GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - Het opschalen van de ebolabestrijding is nodig om de uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) tegen te gaan, volgens hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het traceren van besmette personen en hun contacten blijft een uitdaging. Veel ebolaslachtoffers stonden niet bekend als contacten van besmette personen.
"Totdat elke keten is gevonden en doorbroken, zal de epidemie voortduren en een bedreiging blijven vormen voor de DRC, buurlanden en de regio als geheel", zei Ghebreyesus tegen journalisten in Genève. Volgens hem biedt het einde van de ebolauitbraak in Oeganda hoop, maar is onduidelijk hoe snel ze hetzelfde kunnen bereiken in de DRC.
Het aantal doden door de ebolauitbraak in het Centraal-Afrikaanse land is de 3000 gepasseerd, bleek woensdag uit data van het ministerie van Gezondheid. Daarmee is het de dodelijkste ebolauitbraak ooit in de DRC. Het overlijdenspercentage is 48,6 procent.
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