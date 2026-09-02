Dodental overstromingen Nepal en Tibet verder opgelopen

KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. Ze hebben in Nepal zeker 1204 mensen het leven gekost, aldus de Nepalese rampendienst. Volgens Chinese staatsmedia ligt het dodental in Tibet op 21.

Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist. Nepal meldt ongeveer 4216 vermisten en aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, ligt het aantal vermisten op 541. Onder de mensen van wie niks meer is vernomen, zijn ook nog steeds twee Nederlandse toeristen.

Er was ook een derde Nederlander vermist in het rampgebied in de Himalaya. Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) maakte woensdag bekend dat er inmiddels contact is geweest met haar. De vrouw, die in Nepal woont, verblijft momenteel in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.