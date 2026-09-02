ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental overstromingen Nepal en Tibet verder opgelopen

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 17:33
anp020926202 1
KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. Ze hebben in Nepal zeker 1204 mensen het leven gekost, aldus de Nepalese rampendienst. Volgens Chinese staatsmedia ligt het dodental in Tibet op 21.
Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist. Nepal meldt ongeveer 4216 vermisten en aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, ligt het aantal vermisten op 541. Onder de mensen van wie niks meer is vernomen, zijn ook nog steeds twee Nederlandse toeristen.
Er was ook een derde Nederlander vermist in het rampgebied in de Himalaya. Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) maakte woensdag bekend dat er inmiddels contact is geweest met haar. De vrouw, die in Nepal woont, verblijft momenteel in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

shutterstock_2703772783

AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

208292406_m

Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

ANP-566761048

Doodgeschoten Berry (51) dacht een rustige beveiligingsklus te hebben — 'Ik ga daar slapend rijk worden'

Loading