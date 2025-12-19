ECONOMIE
WHO: ruim 1000 patiënten overleden in afwachting evacuatie Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 13:40
GENÈVE (ANP) - In de Gazastrook zijn in de afgelopen anderhalf jaar meer dan duizend mensen overleden die in afwachting waren van een medische evacuatie, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op X. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus roept meer landen op om "hun deuren te openen voor de patiënten uit Gaza".
"Dit getal is waarschijnlijk een onderschatting", schrijft Tedros. Volgens hem zijn sinds juli 2024 10.600 patiënten geëvacueerd, inclusief 5600 kinderen. Maar dat zouden er in zijn ogen meer moeten zijn. "Levens hangen hier van af."
In Nederland was lange tijd veel discussie over medische evacuaties uit Gaza. Het kabinet besloot in oktober onder flinke druk om enkele tientallen kinderen naar Nederland te halen voor hun behandeling.
