Internationale monitor: geen hongersnood meer in Gazastrook

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 13:41
NEW YORK/LONDEN (ANP/RTR) - Volgens internationale waarnemers is er momenteel geen hongersnood meer in de Gazastrook. Dit komt door de verbetering van de aanvoer van goederen sinds het bestand tussen Israël en Hamas dat 10 oktober inging. Maar de toestand blijft nog steeds kritiek. Bij hervatting van de vijandelijkheden kan het risico op hongersnood half april weer terug zijn.
De vaststelling komt van de IPC-monitor, de 'geïntegreerde classificatie van voedselzekerheidsfasen'. Die zijn ruim twintig jaar geleden opgesteld voor de VN om de toenmalige hongersnood in Somalië in kaart te brengen. De IPC is een beoordeling waarbij verschillende internationale organisaties betrokken zijn en die vooral wordt gefinancierd door hulporganisaties, de VN, de EU, Groot-Brittannië, Duitsland en Canada.
Eerdere conclusies van de IPC dat er honger was in de Gazastrook zijn vaak tegengesproken door Israël.
