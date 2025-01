WHO: wederopbouw van de zorg in Gaza kost 10 miljard dollar

GENÈVE (ANP/AFP) - De komende vijf tot zeven jaar is ten minste 10 miljard dollar (9,7 miljard euro) nodig om het zorgstelsel in Gaza weer op te bouwen. Alleen in de komende anderhalf jaar is al zo'n 3 miljard dollar nodig, zegt de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties in Gaza, Rik Peeperkorn. "De behoeften zijn enorm."

"We weten allemaal hoe gigantisch de verwoestingen zijn in Gaza. Zoiets heb ik in mijn leven nooit gezien", zegt Peeperkorn. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de WHO, zei dat meer dan de helft van de ziekenhuizen in het gebied buiten gebruik is.

Volgens Tedros was het bericht dat er een staakt-het-vuren komt "zo'n beetje het beste nieuws". "We verwelkomen dit nieuws met grote opluchting, maar ook met droefheid dat het te laat is voor hen die in dit conflict om het leven zijn gekomen." Hij zei niet te vroeg te willen juichen, omdat het in het verleden vaker is voorgekomen dat er verbetering aan leek te komen, maar het op het laatste moment toch mislukte.