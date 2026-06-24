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WHO: wereldwijde risico op ebola blijft laag

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 16:18
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GENÈVE (ANP/AFP) - Het wereldwijde risico op ebola blijft laag, zegt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, nadat woensdag een ebolageval in Frankrijk werd bevestigd.
Het gaat om een arts die terugkeerde uit de Democratische Republiek Congo, het epicentrum van de huidige ebolauitbraak. Air France heeft inmiddels vastgesteld dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd.
Volgens Ghebreyesus herinnert de besmetting "ons aan de risico's waarmee hulpverleners in de frontlinie te maken hebben".
Opschaling
De topman benadrukte dat er verdere opschaling nodig is om de uitbraak van de zeldzame bundibugyovariant van het virus in te dammen. Ondanks de goede vooruitgang "blijft de uitbraak de reactie overtreffen", waarschuwde Ghebreyesus.
In Congo zijn vooralsnog 1094 bevestigde gevallen van ebola geregistreerd, waaronder 277 sterfgevallen. In buurland Oeganda is er sprake van twintig bevestigde gevallen en twee doden.
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