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Brentolie voor het eerst sinds begin Iranoorlog onder 75 dollar

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 15:57
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DEN HAAG (ANP) - De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, is woensdag voor het eerst sinds het begin van de Iranoorlog onder de 75 dollar per vat gezakt. Dat de olieprijs daalt, is ook zichtbaar aan de lagere prijzen aan de pomp.
Brent daalde met 4 procent tot 73,95 dollar en zette daarmee de daling voort die begin deze maand werd ingezet. De Verenigde Staten en Iran sloten vorige week een akkoord om het conflict te beëindigen dat op 28 februari begon. Sinds eind vorige maand is de olieprijs met meer dan 20 procent gedaald. Op de oliemarkt werd al langer gespeculeerd op een akkoord tussen de VS en Iran, waardoor de neerwaartse prijsbeweging al eerder werd ingezet.
Volgens cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers is de gemiddelde prijs van een liter Euro95 benzine gedaald tot 2,455 euro. Dat is 3,7 procent, ofwel bijna 10 cent, minder dan eind vorige maand. De benzineprijs daalt minder snel dan de olieprijs, omdat accijnzen en btw een groot vast deel van de prijs uitmaken.
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