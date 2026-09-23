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Wielrenner Mollema rekent op mooi WK in aardbevingsgebied in 2034

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 1:35
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MONTREAL (ANP) - Wielrenner Bauke Mollema kijkt ernaar uit om 'zijn' Groningen en Drenthe aan de rest van de wereld te kunnen laten zien tijdens de WK op de weg in 2034. "Zowel de stad als het platteland moeten eruitspringen. Dat is het mooie aan wielrennen: je hoeft niet alleen maar rondjes te rijden, maar je kunt de hele regio laten zien aan de hele wereld. Het moet een mooi volksfeest worden voor de mensen in Groningen en Drenthe", reageerde de in Groningen geboren en getogen ambassadeur van het bid in Montreal.
Mollema, die bezig is aan zijn laatste seizoen als wielrenner, hoopt op "mooie waaierkoersen" tijdens de WK in 2034. "We gaan niet naar de VAM-berg of kasseien opzoeken. Het is echt de bedoeling om door aardbevingsgebied te gaan, omdat daar ook de financiering vandaan komt. We gaan de regio opzoeken met wind en hopelijk waaiers, zodat het een mooie zware koers wordt op dat gebied."
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