Wiersma komt met wet om stikstofdoelen te vervangen

DEN HAAG (ANP) - Het stikstofdoel in de wet wordt vervangen door een norm voor emissie, als het aan landbouwminister Femke Wiersma ligt. Ze komt met een wetsvoorstel om de zogeheten kritische depositiewaarde te vervangen door uitstootdoelen. De BBB-minister wil hiermee tegemoetkomen aan een langgekoesterde wens van boeren, die juridisch ingewikkeld ligt.

Nu staat in de wet dat de overheid moet zorgen dat de neerslag van stikstof onder de kritische waarde komt. Die waarde is recent aangescherpt, waardoor het probleem nog ingewikkelder werd. Wiersma wil af van dit "bewegende doel". Haar voorganger op dit dossier, minister Christianne van der Wal was hier ook wel voor, maar kwam tot de conclusie dat er geen alternatief was dat aan de Europese regels voor natuur voldoet.

Wiersma denkt dat het wel kan. "De juridische check is gedaan, dit is een houdbaar alternatief." De wetswijziging moet samengaan met een pakket aan maatregelen om stikstof te verminderen als aanvulling op reeds aangekondigd beleid.