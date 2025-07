Vraag naar goedkope arbeid moet omlaag, adviseren ambtenaren

DEN HAAG (ANP) - Om arbeidsmigratie in toom te houden moet de vraag naar goedkope arbeid omlaag. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen en te ontmoedigen dat bedrijven uitzendkrachten inzetten voor werk dat altijd moet worden gedaan. Dat adviseert een werkgroep van ambtenaren die daar onderzoek naar heeft gedaan op verzoek van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC).

Arbeidsmigranten doen hoofdzakelijk laagbetaald werk, bijvoorbeeld in de logistiek, glastuinbouw, vleesverwerking en metaalindustrie. Sommige van deze sectoren profiteren van subsidies die de vraag naar hun producten stimuleren, wat ook de vraag naar goedkope arbeid bevordert. Volgens het rapport is een verschuiving nodig naar hoogwaardiger werk, liefst in sectoren die bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Die verschuiving kan op gang worden geholpen door bijvoorbeeld de afbouw van fiscale subsidies in sectoren die nu veel arbeidsmigranten in dienst hebben. Ook kan het helpen als werkgevers moeten meebetalen aan de kosten van bijvoorbeeld betere huisvesting en onderwijs voor arbeidsmigranten en hun kinderen.

De werkgroep stelt ook vast dat het bijhouden van gegevens over arbeidsmigratie beter moet. Lang niet alle arbeidsmigranten zijn nu in beeld en worden ook niet meegeteld in de statistieken. Volgens CBS-cijfers kwamen er de afgelopen jaren gemiddeld 40.000 arbeidsmigranten meer naar Nederland dan er vertrokken, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk dus nog hoger.