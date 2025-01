Wiersma: nog te vroeg voor maatregelen na MKZ-melding Duitsland

DEN HAAG (ANP) - Nederland hoeft nog geen maatregelen te nemen tegen mond-en-klauwzeer (MKZ), zegt landbouwminister Femke Wiersma. Zij reageert daarmee op nieuws uit Duitsland, waar bij drie waterbuffels de ziekte werd geconstateerd.

MKZ is een zeer besmettelijke ziekte, die leidt tot blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. Ongeveer 1 tot 2 procent van de besmette dieren gaat eraan dood. In 2001 woedde in Europa een epidemie. In Nederland werden toen honderdduizenden dieren preventief geruimd.

Wiersma noemt het nieuws vanuit Duitsland dan ook "verschrikkelijk". Zij zegt te wachten op nadere informatie, bijvoorbeeld of er vervoer is geweest vanuit de besmette regio naar Nederland.