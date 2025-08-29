ECONOMIE
Wiersma over kritiek stikstofplannen: ik zie dat anders

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:36
anp290825117 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Femke Wiersma (Landbouw) herkent de kritiek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares en de universiteit van Wageningen niet direct. De experts zien dat de plannen van Wiersma amper zorgen voor minder stikstofuitstoot. "Ik zie dat toch echt anders", zei de landbouwminister voorafgaand aan de ministerraad.
Wiersma zei eerder tegen Het Financieele Dagblad dat de kennisinstellingen positief waren over haar plannen. De experts zelf vonden dat "een verkeerde voorstelling van zaken". "Misschien heb ik dat dan net wat verkeerd verwoord", zegt de BBB-minister nu. Ze legt uit dat het "totaalpakket" aan stikstofmaatregelen "in de basis" de juiste stappen bevat, "maar dat het hier en daar nog wat verder moet worden uitgewerkt".
Die uitwerking moet onder andere rond Prinsjesdag duidelijk worden. Hoeveel geld Wiersma in 2026 beschikbaar heeft voor het stikstofprobleem, moet dan ook blijken.
