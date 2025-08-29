ECONOMIE
Weekend wordt wisselvallig, GP in Zandvoort is overwegend droog

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:37

HOUTEN (ANP) - Bezoekers die dit weekend naar Zandvoort gaan voor de Dutch Grand Prix moeten rekening houden met wisselvallige perioden, waarschuwt Weeronline. Tijdens de derde vrije training op zaterdag, die om 11.30 uur begint, is de kans groot dat buien over het parcours trekken. Later die dag staat de kwalificatie gepland, de buienkans is dan een stuk kleiner.
De race zelf wordt zondag naar verwachting droog gereden. Het blijft dan overwegend zonnig met maximaal 21 graden.
Vrijdag is droog en zonnig begonnen, maar later op de dag wordt het bewolkt en volgen er enkele buien. Daarbij is er kans op een klap onweer.
