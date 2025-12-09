Pensioenuitvoerder APG schrapt komende jaren ruim duizend banen

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenuitvoerder APG gaat tot 2030 ruim duizend voltijdsbanen schrappen, waarvan het grootste deel in Nederland. Het bedrijf doet dat om "sneller, efficiënter en slagvaardiger" te worden en wil inspelen op grote veranderingen in de pensioensector.

De komende jaren komen 1000 tot 1200 voltijdsbanen te vervallen, deels door natuurlijk verloop. Ook zullen er op den duur gedwongen ontslagen vallen. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 4000 medewerkers en werkt vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong en Singapore. Het overgrote deel van de werknemers zit in Nederland.

APG wil de kosten per deelnemer van de pensioenfondsen "fors verlagen". De uitvoeringskosten moeten in 2030 tot 270 miljoen euro lager zijn dan nu. Het bedrijf noemt automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en "standaardisering in het vernieuwde stelsel" als mogelijkheden om de pensioendienstverlening "efficiënter" uit te voeren.

'Geen gemakkelijke boodschap'

Het bedrijf belegt nu de pensioenen voor vier fondsen, maar van drie daarvan wordt de komende jaren afscheid genomen. In de loop van de tijd zal de vermogensbeheertak zich volledig concentreren op beleggen voor ambtenarenpensioenfonds ABP. APG biedt verder dienstverlening voor acht pensioenfondsen en dat aantal wordt mogelijk de komende jaren uitgebreid.

De plannen hebben volgens APG gevolgen voor medewerkers in alle bedrijfsonderdelen en alle kantoren. "Teams zullen veranderen: sommige verplaatsen, andere splitsen of verdwijnen", legt topvrouw Annette Mosman uit. "APG wordt compacter. Dat is geen makkelijke boodschap. Maar om onze rol van betekenis te behouden en in de toekomst een leidende speler in de sector te blijven, gaan we deze stappen zetten."

Strengere wet- en regelgeving

In de pensioensector vinden grote veranderingen plaats, volgens het bedrijf. Zo vragen fondsen om meer regie, wordt de wet- en regelgeving strenger en neemt de concurrentie in de sector toe.

De komende jaren staat voor APG de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel centraal. In het nieuwe stelsel beleggen fondsen nog altijd collectief het pensioengeld, maar het wordt verdeeld over individuele potten. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van de pensioenuitkering niet meer. Daardoor hoeven buffers minder groot te zijn dan in het oude stelsel. Niet alle fondsen gaan op hetzelfde moment over.

APG is naar eigen zeggen de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en beheerde in juni van dit jaar 590 miljard euro.