Wiersma wil bijna helft 'stikstofmiljarden' in innovatie steken

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma wil bijna de helft van de 5 miljard euro die het kabinet opzijzet voor de agrarische sector steken in innovatie en zogenoemde 'doelsturing'. Haagse bronnen bevestigen een bericht van RTL Nieuws hierover. Het voorstel van de BBB-bewindsvrouw moet nog door de ministerraad worden goedgekeurd.

In het plan gaat 2,25 miljard naar innovatie en doelsturing. Daar worden onder meer stalinnovaties mee bedoeld die stikstofuitstoot moeten verminderen. Op dat soort systemen is doorgaans veel kritiek, omdat deze in de praktijk tot weinig stikstofvermindering leiden. Ook moet er geëxperimenteerd worden op boerderijen en gaat het geld naar robotisering en digitalisering

1 miljard euro van het budget gaat naar een opkoopregeling of "brede beëindigingsregeling". 750 miljoen euro gaat naar natuurbeleid, waar het tegengaan van verdere verslechtering van de natuurkwaliteit centraal staat.

De 5 miljard euro kwam in de plaats voor het geld dat in het stikstoffonds zat.