Hoofdeconoom Rabobank waarschuwt voor hogere inflatie door Trump

De kans is groot dat Donald Trump als president van de Verenigde Staten de inflatie opdrijft, verwacht hoofdeconoom van de Rabobank Ester Barendregt. De Republikein heeft tijdens zijn verkiezingscampagne meermaals importheffingen op buitenlandse producten aangekondigd. Die extra kosten daarvoor komen uiteindelijk terecht bij de consumenten in de VS én Europa die hogere prijzen betalen, verwacht Barendregt.

Importtarieven

"Trump is heel duidelijk geweest: hij wil importtarieven op alles wat Amerika binnenkomt. Daar hebben we ook al mee gerekend, want je kunt tarieven in grote modellen gooien", zei de econoom op het congres Rotterdam Energy Port. "Het drijft allereerst de inflatie op in de VS en doet iets met het rentepad en de dollar. Uiteindelijk leidt dat tot hogere prijzen in de VS, die ook weer onze kant op komen", verwees ze naar de Amerikaanse producten die de EU importeert.

Handelsoorlog

Een handelsoorlog zorgt ook voor lagere economische groei. Daarnaast zijn verschuivingen in het beleid rond internationale veiligheid en mondiale machtsverhoudingen voor economen van belang, benadrukte ze. Trump heeft meermaals gedreigd uit de NAVO te stappen en de Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland bekritiseerd.