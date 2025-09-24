ECONOMIE
Wiersma zal gegevens boerenbedrijven binnen twee weken openbaren

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 13:22
DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma zal de bedrijfsgegevens van boerenbedrijven binnen de termijn van twee weken openbaren, zegt ze na de uitspraak van de Raad van State woensdag. Ze staat achter de uitspraak en benadrukt dat een "eerlijk en zorgvuldig proces altijd mijn uitgangspunt is geweest".
Wiersma zegt dat ze eerder had besloten de openbaarmaking tijdelijk uit te stellen om de boerenbedrijven goed te kunnen informeren. De rechtbank in Overijssel was kritisch op dit besluit en vond het "misbruik maken van de bevoegdheid". Hier ging de Raad van State woensdag niet in mee. "Daarvoor moeten objectieve aanknopingspunten bestaan", benadrukte de hoogste bestuursrechter. De Raad van State zei dat er onvoldoende bewijs was om te zeggen of Wiersma haar bevoegdheden misbruikte.
Wiersma zegt tevreden te zijn. "Ik ben blij dat de rechter heeft vastgesteld dat ik mijn bevoegdheden niet heb misbruikt."
