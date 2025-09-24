ECONOMIE
Drijvend zonnepark op Noordzee weggesleept na branden

woensdag, 24 september 2025 om 13:26
EGMOND AAN ZEE (ANP) - Een drijvend zonnepark dat sinds augustus op de Noordzee ligt, moet worden weggesleept. In korte tijd is al twee keer brand geweest op het zonnepark en de ontwikkelaar wil het probleem onderzoeken en oplossen. Dit bevestigt een woordvoerster van Eneco na berichtgeving door NH Nieuws. De energieleverancier is samen met Shell de uitbater van het windpark waarin het zonnepark ligt, Hollandse Kust Noord.
De ontwikkelaar van het zonnepark, Oceans of Energy, kijkt volgens de woordvoerster van Eneco nu hoe het kan worden weggesleept. De woordvoerster van Oceans of Energy was nog niet bereikbaar.
De branden zijn volgens de zegsvrouw van Eneco vermoedelijk ontstaan door problemen met de connectoren van de panelen. Ze weet niet wanneer het zonnepark precies wordt weggesleept en hoe het daarna verder moet. "Het onderzoek is nu het primaire wat er moet plaatsvinden. Pas als je weet wat er is gebeurd, kan je kijken naar wat er verder gaat gebeuren."
