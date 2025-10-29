Wilders: alleen maar respect voor vertrek Timmermans

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders heeft er "alleen maar respect voor" dat Frans Timmermans zich terugtrekt als partijleider van GroenLinks-PvdA. "Ik ga daar geen vervelende dingen over zeggen", zei hij woensdagavond tegen journalisten.

De PVV-leider zelf denkt niet aan stoppen: "U bent tot mijn 80e niet van mij af", zei hij. "Ik hoor Timmermans nog zeggen: het tijdperk Wilders is voorbij. Nou, maak je borst maar nat - ik begin net", besloot hij met een glimlach.

Waar de meeste partijen een zaal hadden afgehuurd om de verkiezingsuitslag met hun aanhang te bekijken, stond Geert Wilders de pers te woord in het Tweede Kamergebouw. Ook tijdens de campagne was Wilders minder zichtbaar. Toch heeft de teleurstellende uitslag voor de PVV hier volgens hem niets mee te maken.