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Wilders beticht ministers die roddelen over Jetten van broodroof

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 10:48
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DEN HAAG (ANP) - De ministers die in de media roddelen over premier Rob Jetten doen aan "broodroof", vindt Geert Wilders. Aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen haalde de PVV-leider een artikel in het AD aan waarin ministers anoniem kritiek uiten op de minister-president van D66. Wilders vroeg zich af hoe Jetten kan functioneren als zijn eigen ministers "drie keer een mes in uw rug steken".
De radicaal-rechtse politicus haalde bijvoorbeeld een minister aan die in het artikel zei: "De enige regie die Rob pakt, is de beeldregie." Volgens deze anonieme bewindspersoon zou Jetten ook niet over "natuurlijk leiderschap" beschikken. "Dat is broodroof, dat is mijn taak om te doen", aldus Wilders.
"Het is fijn dat de heer Wilders zich zo om mij bekommert", reageerde Jetten. Hij zei dat er in het kabinet genoeg ruimte is om meningsverschillen met elkaar te bespreken.
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