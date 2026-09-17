Malaria-uitbraak in Duitsland: Frankfurt onderzoekt nieuwe besmettingen

In de Duitse stad Frankfurt zijn meerdere mensen besmet geraakt met malaria . De gezondheidsdienst onderzoekt of besmette muggen mogelijk met een vliegtuig zijn meegereisd en zich vervolgens rond Frankfurt Airport hebben verspreid. Het risico voor de bevolking blijft volgens de autoriteiten vooralsnog klein.

Nieuwe gevallen buiten luchthaven

Sinds juli zijn volgens Duitse media zes werknemers van Frankfurt Airport ziek geworden door malaria. Zij werkten in de bagageafhandeling. Twee van hen zijn overleden.

Daar kwamen deze week twee nieuwe besmettingen bij: bewoners van de Frankfurtse wijk Schwanheim, vlak bij de luchthaven. Zij zouden geen contact met het vliegveld hebben gehad en evenmin recent in een malariagebied zijn geweest. De precieze oorzaak van hun besmetting wordt onderzocht.

Vermoeden: muggen arriveerden per vliegtuig

De autoriteiten houden rekening met zogeheten airport malaria. Daarbij reist een besmette tropische mug onbedoeld mee in een vliegtuig uit een land waar malaria voorkomt. Als de mug na aankomst in de buurt mensen prikt, kan zij de malariapariet overdragen.

De gezondheidsdienst van Frankfurt heeft muggenvallen geplaatst bij de luchthaven en rond de woningen van de twee patiënten. Gevangen muggen worden voor nader onderzoek naar een tropeninstituut in België gestuurd.

Kans op verdere verspreiding klein

Malaria wordt veroorzaakt door parasieten van het geslacht Plasmodium en wordt normaal gesproken overgedragen door besmette Anopheles-muggen. In dit onderzoek gaat het om Plasmodium falciparum, de gevaarlijkste malariavariant. Die kan zonder snelle behandeling ernstig verlopen en levensbedreigend zijn.

De Duitse gezondheidsdienst benadrukt echter dat een bredere uitbraak niet waarschijnlijk is. Het klimaat in Duitsland is doorgaans ongunstig voor een langdurige cyclus van malariaparasieten en muggen. Dat maakt permanente lokale verspreiding minder aannemelijk dan in tropische gebieden.

Advies aan inwoners

Frankfurt adviseert bewoners rond de luchthaven om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen:

Gebruik een muggenspray met bijvoorbeeld DEET of icaridine.

Draag vooral ’s avonds bedekkende kleding.

Plaats horren voor ramen en deuren.

Let op koorts, koude rillingen, hoofdpijn en een griepachtig gevoel, zeker na een bezoek aan een gebied waar malaria voorkomt.

Wie zulke klachten heeft, doet er goed aan snel contact op te nemen met een arts. Bij malaria is snelle diagnose en behandeling belangrijk.