Wilders boos om stijging eigen risico naar 520 euro in 2030

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 12:20
anp200226109 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders is boos op de plannen van het aankomende kabinet waarbij het eigen risico in 2030 stijgt naar 520 euro. De PVV-voorman deelt op het sociale medium X een passage uit de doorrekening van de kabinetsplannen, met daarbij een booskijkende emoji.
De PVV wil het eigen risico het liefst helemaal afschaffen, wat jaarlijks miljarden zou kosten. Het vorige kabinet wilde het bedrag halveren, maar dat lukte PVV-zorgminister Fleur Agema niet.
De plannen om op lange termijn miljarden klaar te leggen voor de bouw van windmolens op zee noemt de PVV-leider 'knettergek'. Wilders heeft al eerder aangekondigd harde oppositie te gaan voeren tegen het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA.
