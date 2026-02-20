ECONOMIE
Coalitie verhoogt belastingtarieven om 5 miljard op te halen

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 12:43
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 12:55
De tarieven van de inkomstenbelasting stijgen toch met de plannen van coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Uit het coalitieakkoord werd eerder al duidelijk dat de schijven van de inkomstenbelasting minder meegroeien met de inflatie, waardoor mensen meer belasting betalen. Maar de analyse van het akkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat ook de belastingpercentages zelf stijgen om 5 miljard euro extra te innen.
Door andere coalitieplannen op het gebied van de zorg krijgt de overheid minder geld binnen via de zorgpremies. Gezinnen zijn daardoor samen 5,7 miljard euro minder kwijt aan premies, terwijl bedrijven 1,6 miljard euro besparen.
Om te voorkomen dat het begrotingstekort oploopt, kiest de coalitie ervoor om dat geld ergens anders weer binnen te halen. Dat gebeurt grotendeels via de percentages van de inkomstenbelasting. Nog eens 700 miljoen euro wil de coalitie besparen op de zorgtoeslag.
