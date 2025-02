DEN HAAG (ANP) - Frits Bolkestein was "een politieke grootheid van jewelste, een van de beste ooit van dit land en een zeer aimabele man". Zo reageert PVV-leider Geert Wilders op X op het overlijden van de voormalige VVD-leider.

Bolkestein was politiek leider van de VVD toen Wilders in 1990 als fractiemedewerker van die partij zijn eerste stappen zette in de landelijke politiek. "Ik heb zoveel van hem geleerd", zegt hij. "Rust zacht beste Frits."