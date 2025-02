Hoeveel paaseitjes moet je eten om een kilo aan te komen?

De paasdagen zijn pas over twee maanden, maar de gekleurde chocolade-eieren liggen ons nu alweer met z'n allen aan te staren in de supermarktschappen. Hoeveel paaseitjes kun je eigenlijk eten voordat je een kilo zwaarder bent op de weegschaal?

Pasen draait natuurlijk niet om paaseitjes, maar om Jezus, of meer precies zijn kruisiging en herrijzenis. Maar toch, het schaaltje eitjes op tafel mag niet ontbreken. En ongemerkt blijf je graaien, ook als je de zak diep in de voorraadkast wegstopt. We zetten de harde caloriecijfers op een rijtje.

Het hangt ervan af hoe extravagant het eitje precies is gevuld en wat de diameter is, maar ga maar uit van ongeveer 50 kcal per paasei. Dit betekent dat je na 150 eitjes een kilo zwaarder bent. De gemiddelde Nederlander schijnt er zo'n 47 per jaar te eten en komt dus ongeveer 300 gram aan, alleen al door de eitjes. Dan hebben we het nog niet over het paasbrood, de paaswijntjes, een chocopaashaas of de paasnootjes, die je mogelijk ook nog naar binnen werkt.

Eén melkeitje bevat 45 calorieën, een pure ongeveer 40. Om dat te verbranden moet je 10 minuten wandelen, 8 minuten fietsen, 5 minuten hardlopen, 25 minuten achter een bureau zitten en 20 minuten staan.

En ben je gewend in repen chocola te rekenen: 22 eitjes zijn ongeveer vergelijkbaar met een reep chocola van 200 gram. Mag je zelf bedenken hoelang je moet wandelen om dat te verbranden.