Wilders: geen geld voor gevangenissen in voorjaarsnota

DEN HAAG (ANP) - Het gevangeniswezen krijgt er geen geld bij in de voorjaarsnota, meldt PVV-leider Geert Wilders. "Helaas, daar was te weinig geld voor." Dat is een tegenvaller voor staatssecretaris Ingrid Coenradie - in het kabinet namens PVV - die had gevraagd om honderden miljoenen om het cellentekort op te lossen.

Ze wilde het geld bijvoorbeeld gebruiken om de gevangenis in Almere te heropenen en andere gevangenissen te renoveren.

Onlangs besloot de bewindsvrouw om het mogelijk te maken om gedetineerden in bepaalde gevallen maximaal twee weken eerder vrij te laten om ruimte te maken in de gevangenissen. Dat impopulaire idee bij de PVV leidde achter de schermen tot een ruzie met Wilders. Desondanks bleef Coenradie haar besluit verdedigen. Ze zei geen andere keuze te hebben.

Een door BBB ingediende motie die opriep om het besluit terug te draaien, haalde na twee keer stemmen op een haar na geen meerderheid.