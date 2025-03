Wilders 'geschokt' door veroordeling geestverwant Le Pen

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is "geschokt" door de veroordeling van zijn Franse geestverwant Marine Le Pen (56) tot vier jaar cel waarvan twee voorwaardelijk voor fraude met Europees geld. Ze mag ook niet meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen over twee jaar.

Wilders zegt de leider van Rassemblement National (RN) "100 procent" te geloven en te steunen. Hij heeft er vertrouwen in dat ze uiteindelijk in hoger beroep wordt vrijgesproken en alsnog tot president van Frankrijk wordt gekozen, schrijft hij maandag op X. Ook acht andere leden van RN werden veroordeeld in de zaak.