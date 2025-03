Marine Le Pen schuldig aan miljoenenfraude, mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen

De Franse politica Marine Le Pen en acht anderen zijn schuldig bevonden aan fraude met EU-geld. De uitspraak betekent dat de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) wordt uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027. Ook riskeert ze een gevangenisstraf. De rechter maakt later op maandag de volledige straf bekend.

"Het gaat even duren", zei de rechter. Aanklagers vroegen een verbod voor Le Pen om een openbaar ambt te bekleden, waarmee ze wordt uitgesloten van de verkiezingen. De uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen gaat onmiddellijk in, ook als ze in beroep gaat tegen de straf. De aanklagers eisten bovendien een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 300.000 euro.

Le Pen staat terecht voor het verduisteren van Europees overheidsgeld tussen 2004 en 2016. Als Europarlementariër had ze geld dat bedoeld was om assistenten in Brussel te betalen, gebruikt voor de betaling van partijmedewerkers in Frankrijk. Le Pen heeft altijd ontkend.

Le Pen scoort goed in de peilingen en ze wordt als een belangrijke kandidaat voor het presidentschap gezien bij de verkiezingen in 2027. Ze deed drie keer eerder mee aan de verkiezingen, de laatste twee verloor ze van Emmanuel Macron. Na de uitsluiting lijkt haar partijgenoot Jordan Bardella, 29 jaar, haar logische vervanger. Hij staat niet terecht in deze zaak.