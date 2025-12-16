ECONOMIE
Wilders herhaalt dat hij Oekraïne financieel niet wil steunen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 12:08
anp161225103 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders heeft na de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky herhaald dat de PVV geen financiële steun meer aan Oekraïne wil geven. Hij zei ook dat Oekraïne wat hem betreft nooit lid mag worden van de NAVO en de Europese Unie.
"Het is nu de beurt aan landen in Zuid-Europa", aldus Wilders. Volgens hem hebben Spanje en Portugal nog amper steun aan Oekraïne gegeven.
De PVV-leider zei ook dat hij voor vrede in Oekraïne is, maar dat het volgens hem zover nog lang niet is. Zelensky zei onlangs af te willen zien van een NAVO-lidmaatschap als het Westen de veiligheid van het land wel garandeert. Wilders ziet daarin geen rol voor Nederland. Hij vindt dat Oekraïense mannen die in Nederland leven terug moeten en hij wil niet dat Nederlandse militairen worden ingezet.
