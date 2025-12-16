EasyToys waarschuwt: trekkoord vibrerend ei kan loslaten

Controleer je nachtkastje, webshop EasyToys roept per direct een vibrerend ei terug vanwege een productiefout. Bij een specifieke serie kan het trekkoord loslaten, met als mogelijk gevolg dat het speeltje niet meer zelfstandig te verwijderen is.

Het gaat om de ‘Mainstream Egg Play’, een vibrerend ei dat is ontworpen om in te brengen. Het trekkoord is daarbij essentieel voor de veiligheid: hiermee haal je het eitje na gebruik weer naar buiten. Uit kwaliteitscontroles is echter gebleken dat bij bepaalde batches de bevestiging van dit koord niet goed genoeg is.

Medische hulp

Laat het koord tijdens gebruik los, dan kan het speeltje vast komen te zitten. EasyToys waarschuwt dat in zo’n geval “mogelijk medische hulp noodzakelijk is” om het eitje te laten verwijderen. Geen scenario waar je op zit te wachten.

Heb je dit speeltje in huis, controleer dan of het om de juiste uitvoering gaat. De terugroepactie gaat puur om:

Productnaam: Mainstream Egg Play (zwart)

Artikelnummer: ET-MS-003

EAN-code: 8719934005177

Batchnummers: PO13647-96 en PO14351-96

Heb je een ander batchnummer? Dan is er volgens EasyToys niets aan de hand en is het product veilig te gebruiken.

Wat moet je doen?

Het advies van de webshop is duidelijk: stop direct met het gebruik als jouw exemplaar onder deze batchnummers valt. Zelfs als het koord stevig aanvoelt, kan het alsnog onverwachts loskomen. Stop direct met het gebruik als je een exemplaar uit de getroffen batches hebt.

Gooi het speeltje niet weg, maar stuur het terug. EasyToys vergoedt het volledige aankoopbedrag. Retourneren kan kosteloos, zonder postzegel. Verpak het product, voeg je gegevens en IBAN toe en stuur het naar het opgegeven antwoordnummer in Veendam.

Geld terug

Ook zonder originele verpakking of als het een cadeau was, kun je het product retourneren. “Ja. Volgens EU-regelgeving heb je recht op volledige terugbetaling of een vervangend (veilig) product.”

Andere EasyToys-producten zijn niet getroffen. Maar dit verrassingsei ben je beter kwijt dan rijk.