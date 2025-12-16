ECONOMIE
35 landen tekenen voor claimscommissie oorlogsschade Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 12:14
DEN HAAG (ANP) - 35 landen hebben in Den Haag getekend voor de oprichting van een internationale claimscommissie voor oorlogsschade in Oekraïne. Voor de oprichting waren minimaal 25 handtekeningen nodig. Het is nu aan deelnemende landen om het verdrag nog door hun parlement te loodsen. Dat zal vermoedelijk nog maanden duren.
De commissie, die zal zetelen in Den Haag en namens de Raad van Europa wordt opgetuigd, moet individuele schadeclaims afhandelen. Daarvan zijn er nu al zeker 86.000 binnen, zei secretaris-generaal van de Raad van Europa Alain Berset eerder op dinsdag bij binnenkomst in het World Forum. Een register om die claims bij te houden, bestaat al sinds 2023.
