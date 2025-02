Wilders juicht voor winst AfD en grote nederlaag SPD in Duitsland

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders feliciteert op X in kapitalen het radicaal-rechtse AfD, dat op basis van een gezaghebbende exitpoll de tweede partij lijkt te zijn geworden bij de Duitse parlementsverkiezingen. De leider van de grootste partij in de Tweede Kamer is daarnaast verheugd over de historische nederlaag van de sociaaldemocraten onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz.

"GRATULIERE", laat Wilders aan het adres van AfD en partijleider Alice Weidel weten. In een ander bericht noemt hij Scholz "de Duitse Frans Timmermans" en stelt hij tevreden vast dat die "finaal in de pan gehakt" is. De SPD heeft volgens een prognose van ARD vlak na het sluiten van de stembureaus het slechtste resultaat ooit behaald bij verkiezingen voor de Bondsdag.