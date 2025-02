D66-Kamerlid Paternotte: score AfD minder goed dan verwacht

DEN HAAG (ANP) - De score die de radicaal-rechtse AfD heeft behaald bij de Duitse parlementsverkiezingen is volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte wat minder goed dan verwacht. Dat zegt Paternotte in een reactie op de exitpolls op een speciale verkiezingsavond in Nieuwspoort in Den Haag.

Volgens Paternotte waren er juist pogingen vanuit Rusland en de Verenigde Staten om de AfD te steunen. "Maar daar komen ze nu van een koude kermis thuis. Het is de extremisten niet gelukt om deze verkiezingen naar zich toe te trekken. "

Hij zegt verder dat de hoge opkomst de komende regeringscoalitie een "stevig mandaat" geeft om grote stappen vooruit te zetten rond economie, defensie en Europa. Volgens hem moet Duitsland nu het leiderschap gaan leveren dat Europa nodig heeft.

"Het is nu aan Friedrich Merz om te laten zien dat hij de economie uit het slop kan trekken en Europa op defensiegebied weerbaarder kan maken. Merz kan die 'missing link' tussen Europese leiders worden. Ze moeten stappen durven zetten die ze eerder niet wilden. Ik hoop dat ze snel een coalitie vormen. We moeten snel in beweging komen."