Negen doden bij grote vliegtuigcrash VS

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 15:08
anp051125137 1
LOUISVILLE (ANP/RTR) - Bij een dodelijke vliegtuigcrash bij de luchthaven van Louisville, Kentucky, zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeester Craig Greenberg van de stad op X. Elf mensen raakten gewond.
Het UPS-vrachtvliegtuig op weg naar Hawaï stortte in de nacht van dinsdag op woensdag kort na het opstijgen neer op een recyclingbedrijf vlak bij het vliegveld en ontplofte. Geen van de drie crewleden heeft het ongeluk volgens de autoriteiten overleefd.
Er werd eerder gesproken over zeven doden. De Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB is ter plaatse om te onderzoeken wat er misging. Zo wordt er gekeken hoe het kan dat een motor van het vliegtuig leek te zijn losgeraakt vóór de crash.
De luchthaven van Louisville is woensdag weer opengesteld voor vliegverkeer. De landingsbaan waar het ongeluk plaatsvond, blijft voorlopig nog gesloten.
