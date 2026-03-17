Wilders maakt zich geen illusies bij gemeenteraadsverkiezingen

TILBURG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders hoopt dat de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen "wel wat winst gaat halen, hier en daar". Maar hij benadrukt dat zijn partij maar in een kleine veertig gemeenten meedoet. "Ik hoop dat we het goed doen, maar als je naar het totaal kijkt, we hadden geloof ik 1 procent van de stemmen, dat wordt misschien 1,5 of 2", aldus Wilders na afloop van het NOS-slotdebat in LocHal Tilburg.

Hij verwacht niet dat lokale PVV-fracties verliezen gaan lijden. De landelijke PVV verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen van oktober vorig jaar flink wat zetels, maar volgens Wilders is het lastig een lijn te trekken met de landelijke verkiezingen omdat zijn partij maar in zo'n klein percentage van de gemeenten meedoet. Voor de PVV hangt er woensdag "misschien niet" veel van af, behalve dat Wilders hoopt dat er veel PVV'ers worden gekozen. Verder vindt hij het vooral belangrijk dat veel mensen gaan stemmen. "Ik moet geen grote broek aantrekken als we in relatief weinig gemeenten meedoen."