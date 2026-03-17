Wilders maakt zich geen illusies bij gemeenteraadsverkiezingen

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 23:01
TILBURG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders hoopt dat de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen "wel wat winst gaat halen, hier en daar". Maar hij benadrukt dat zijn partij maar in een kleine veertig gemeenten meedoet. "Ik hoop dat we het goed doen, maar als je naar het totaal kijkt, we hadden geloof ik 1 procent van de stemmen, dat wordt misschien 1,5 of 2", aldus Wilders na afloop van het NOS-slotdebat in LocHal Tilburg.
Hij verwacht niet dat lokale PVV-fracties verliezen gaan lijden. De landelijke PVV verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen van oktober vorig jaar flink wat zetels, maar volgens Wilders is het lastig een lijn te trekken met de landelijke verkiezingen omdat zijn partij maar in zo'n klein percentage van de gemeenten meedoet. Voor de PVV hangt er woensdag "misschien niet" veel van af, behalve dat Wilders hoopt dat er veel PVV'ers worden gekozen. Verder vindt hij het vooral belangrijk dat veel mensen gaan stemmen. "Ik moet geen grote broek aantrekken als we in relatief weinig gemeenten meedoen."
Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor

Stress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegd

Dodelijke meningitis-uitbraak in op Engelse Universiteit: hoe kwetsbaar is Nederland?

