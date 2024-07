Wilders noemt snelle moties van wantrouwen tegen PVV'ers ongekend

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders noemt het "ongekend" dat de linkse oppositie nu al moties van wantrouwen indient tegen twee ministers van zijn partij, om uitspraken die zij in het verleden hebben gedaan. Hij spreekt van een "heksenjacht". Zelf diende Wilders in het verleden herhaaldelijk moties van wantrouwen in tegen nieuwe bewindspersonen om hun tweede nationaliteit.

"De hypocrisie", zegt D66-leider Rob Jetten daarover. Hij wijst daarbij op de moties die Wilders indiende tegen onder anderen voormalig D66-minister Kajsa Ollongren, die naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit heeft. Ook valt Jetten over het woord 'heksenjacht', en brengt in herinnering hoe Wilders zijn voorganger Sigrid Kaag steevast wegzette als 'heks'.