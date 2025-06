Wilders: ook voor de PVV triest dat kabinet is gevallen

DEN HAAG (ANP) - Ook voor de PVV is het "triest" dat het kabinet is gevallen, zei partijleider Geert Wilders in het debat daarover. In het kleine jaar waarin het kabinet-Schoof missionair regeerde, dreigde Wilders regelmatig om uit de coalitie te stappen. De radicaal-rechtse politicus benadrukte tijdens het debat hierover meerdere malen dat zijn partij "oprecht" heeft gehandeld en is gaan regeren om Nederland beter te maken. "Het is geen mooie dag geweest gisteren, ook voor mij niet."

Dat ging er bij DENK-leider Stephan van Baarle niet in. Die vindt Wilders een "politieke prutser" die veel verkiezingsbeloftes niet heeft ingelost, zoals de huren verlagen en het eigen risico afschaffen. Wilders probeerde de kiezer hiervan af te leiden door vluchtelingen en moslims de schuld te geven van problemen in het land, stelt Van Baarle.