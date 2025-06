Veel animo voor 'rode lijn'-protest voor Gaza in Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - In Leeuwarden hebben demonstranten zondag aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza door een symbolische rode lijn door de binnenstad te trekken. De in het rood geklede actievoerders trokken in een mars door het centrum van de Friese hoofdstad. Ook hielden ze een kort lawaaiprotest.

De organisatie Friesland for Palestine had gerekend op ongeveer 500 deelnemers, maar volgens haar waren dat er uiteindelijk zeker 2000. Een woordvoerder spreekt van een "denderend succes". Volgens de Leeuwarder Courant waren er zeker 1000, misschien 2000 demonstranten op de been.

Het protest begon kort voor het middaguur met de voordracht van een gedicht van Refaat Alareer, een Palestijnse dichter en hoogleraar die in december 2023 werd gedood door een Israëlische luchtaanval op Gaza. Het gedicht werd in het Arabisch voorgedragen door een Palestijnse man die in Friesland woont en in het Fries door een vrouw die het gedicht had laten vertalen, aldus de woordvoerder van de organisatie.