Wilders vindt vertrek fractieleden 'emotioneel'

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 14:25
anp200126160 1
DEN HAAG (ANP) - Het afsplitsen van zeven PVV-fractieleden was een "emotioneel" moment voor PVV-leider Geert Wilders. "Het is een zwarte dag voor de PVV."
Onder meer Gidi Markuszower, lange tijd vertrouweling van Wilders, vertrekt. De PVV-leider vindt 'verraad' "een groot woord in de politiek", maar tegelijkertijd zei hij dat hij het "niet zag aankomen".
De PVV heeft eerder afsplitsers gehad, onder wie Hero Brinkman. "Maar nooit zeven tegelijk. Dus dit komt hard aan." Wilders verwacht dat het bij zeven afsplitsers blijft.
