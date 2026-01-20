Wilders reageert op scheuring in PVV-fractie, zie beelden

PVV
-leider Geert Wilders
spreekt van een ‘zwarte dag voor de PVV’. Hij zegt dat er zeven Kamerleden zich afsplitsen. Wilders zag dat niet aankomen, zegt hij. “Dit gaat je niet in de koude kleren zitten.”
Het afsplitsen van zeven PVV
-fractieleden was een "emotioneel" moment voor Wilders
. Onder meer Gidi Markuszower, lange tijd vertrouweling van Wilders, vertrekt. De PVV-leider vindt 'verraad' "een groot woord in de politiek", maar tegelijkertijd zei hij dat hij het "niet zag aankomen".
De PVV
heeft eerder afsplitsers gehad, onder wie Hero Brinkman. "Maar nooit zeven tegelijk. Dus dit komt hard aan." Wilders
verwacht dat het bij zeven afsplitsers blijft.
Bekijk de beelden van zijn interview vlak na de emotionele partijvergadering die gedeeld zijn op X door parlementair journalist Mike Muller van De Telegraaf.